Левандовски в 11-й раз стал футболистом года в Польше

Форвард «Барселоны» и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски в 11-й раз признан футболистом года в родной стране. Об этом сообщает пресс-служба польской сборной.

Сообщается, что знаменитый форвард обошёл в рейтинге двух конкурентов в лице полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски и голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесны. Что любопытно, памятный приз за Роберта получила его мама, так как её сын занят игрой за «Барселону». А ещё Левандовски получил приз в четвёртый раз подряд.

Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону» летом 2022 года, на чемпионате мира в Катаре поляк пробился с «белыми орлами» в 1/8 финала – там поляки уступили французам, будущим финалистам мундиаля.