Хави: «Кесси продолжает адаптацию в «Барселоне», ему нужно время»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о выступлениях Франка Кесси.

Полузащитник пополнил ряды «сине-гранатовых» летом, перебравшись из «Милана» свободным агентом. В первой половине сезона ивуариец редко попадал в стартовый состав, что спровоцировало множество слухов о его уходе.

«Кесси – отличный футболист, развитый физически и очень динамичный. Адаптироваться к новой философии всегда непросто, но он сделал шаг вперёд по сравнению с началом. Я помню многих других игроков, прошедших подобный путь, – например, Абидаль, Кейта, Маскерано, Туре. Франку требуется время», – заявил Хави на пресс-конференции.