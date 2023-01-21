«Севилья» готова продать Эн-Несири

Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири может покинуть «Севилью», главный вариант продолжения карьеры форварда – французский клуб «Ницца». Об этом сообщает в соцсетях журналист Санти Ауна.

По словам источника, андалузцы готовы выслушать предложения по покупке игрока, а причина – его низкая результативность. Пока марокканец забил всего лишь пять мячей за 20 матчей в футболке «Севильи» в сезоне, что не устраивает боссов титулованного испанского клуба. Тем более, в текущем сезоне клубу угрожает реальный вылет в Сегунду.

Эн-Несири в «Севилье» уже три года, контракт связывет его с командой до середины 2025 года.