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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» определились с будущим Кесси

21 Января 2023 • 21:44 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 21 ч. 48 мин.

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Слухи связывали 26-летнего игрока с возможным возвращением в итальянскую Серию А, где на него претендовал «Интер», также в ивуарийце был заинтересован лондонский «Челси». По информации Relevo, в «Барселоне» решили сохранить Кесси как минимум до конца текущего сезона. Тренерский штаб настоял на необходимости удержать хавбека, сам футболист также не настроен уходить зимой, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.

Франк Кесси принял участие в 18 матчах команды Хави Эрнандеса в нынешней кампании, забив два мяча и дважды ассистировав.

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Барселона Франк Кесси Трансферы футбола - зима 2023
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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