В «Барселоне» считают, что подписать замену Депаю будет практически невозможно

«Барселона» вряд ли сможет заменить кем-либо Мемфиса Депая, перешедшего в мадридский «Атлетико».

Продажа 28-летнего нападающего принесла каталонскому гранду 3 млн евро и помогла разгрузить зарплатную ведомость, однако возможности подписывать дорогостоящих игроков у клуба по-прежнему нет. По информации журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» уже получила отрицательный ответ от Ла Лиги, и теперь в клубе считают, что найти замену Депаю до закрытия зимнего трансферного окна – почти невыполнимая задача.

Ранее в СМИ сообщили об интересе «сине-гранатовых» к Яннику Карраско, Марсело Брозовичу и Хоакину Корреа.