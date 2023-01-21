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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» считают, что подписать замену Депаю будет практически невозможно

21 Января 2023 • 21:26 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 21 ч. 49 мин.

«Барселона» вряд ли сможет заменить кем-либо Мемфиса Депая, перешедшего в мадридский «Атлетико».

Продажа 28-летнего нападающего принесла каталонскому гранду 3 млн евро и помогла разгрузить зарплатную ведомость, однако возможности подписывать дорогостоящих игроков у клуба по-прежнему нет. По информации журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» уже получила отрицательный ответ от Ла Лиги, и теперь в клубе считают, что найти замену Депаю до закрытия зимнего трансферного окна – почти невыполнимая задача.

Ранее в СМИ сообщили об интересе «сине-гранатовых» к Яннику Карраско, Марсело Брозовичу и Хоакину Корреа.

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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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