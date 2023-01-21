​Дани Алвес может провести в тюрьме от 4 до 12 лет

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес может надолго лишиться свободы. 39-летний бразилец уже оказался за решёткой, где он будет ожидать суда по обвинению в сексуальном насилии. Как сообщает испанское издание Marca, если вина Алвеса будет доказана, то ему грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что в конце декабря Дани Алвес отдыхал в ночном клубе Барселоны. После того вечера на футболиста написали заявление в полицию – девушка утверждает, что бразилец принудил её к интиму в грубой форме.

На фоне столь громкого скандала мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом.