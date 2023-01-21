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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави – об аресте Дани Алвеса: «Я в шоке»

21 Января 2023 • 18:50 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.17 X 7.10 2 18.00
22.01 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на арест экс-игрока команды Дани Алвеса.

Напомним, что Дани Алвес был отправлен за решётку в рамках меры пресечения без права внесения залога. 39-летнего бразильца обвиняют в сексуальных домогательствах в ночном клубе.

«Я удивлён, потрясён. Я в шоке. Это вопрос справедливости, и она будет диктовать всё, что угодно. Мне очень жаль Дани, я шокирован. Больше ничего не могу сказать», - слова Хави с пресс-конференции приводит Relevo.

Девушка обвиняет Дани Алвеса в принуждении к интиму в грубой форме в туалете ночного клуба. 39-летний футболист обвинения отрицает.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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