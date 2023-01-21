​Хави – об аресте Дани Алвеса: «Я в шоке»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на арест экс-игрока команды Дани Алвеса.

Напомним, что Дани Алвес был отправлен за решётку в рамках меры пресечения без права внесения залога. 39-летнего бразильца обвиняют в сексуальных домогательствах в ночном клубе.

«Я удивлён, потрясён. Я в шоке. Это вопрос справедливости, и она будет диктовать всё, что угодно. Мне очень жаль Дани, я шокирован. Больше ничего не могу сказать», - слова Хави с пресс-конференции приводит Relevo.

Девушка обвиняет Дани Алвеса в принуждении к интиму в грубой форме в туалете ночного клуба. 39-летний футболист обвинения отрицает.