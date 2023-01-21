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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дзамбротта: «Хави уже был тренером во время игровой карьеры»

21 Января 2023 • 12:38 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.17 X 7.10 2 18.00
22.01 20:30

Бывший защитник «Барселоны» Джанлука Дзамбротта прокомментировал успехи «сине-гранатовых» под руководством Хави Эрнандеса. Напомним, каталонская команда сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с трёхочковым отрывом от мадридского «Реала». Также «Барселона» недавно завоевала Суперкубок Испании.

«Я очень рад за Хави и «Барселону». Этот человек уже был тренером во время игровой карьеры», – цитирует итальянца Barca Universal.

Дзамбротта выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год, присоединившись к команде после победы на чемпионате мира в составе сборной Италии. В стане «сине-гранатовых» Джанлука выиграл всего один трофей – Суперкубок Испании в 2006 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Джанлука Дзамбротта
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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