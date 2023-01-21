Симеоне рассказал, что думает о трансфере Депая

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчет перехода нидерландского нападающего Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны».

«Депай пришел к нам с огромным энтузиазмом. Он жаждет вернуть свою лучшую форму. Уверен, что увидим его образца выступлений за «Лион». Там Мемфис показывал топ-уровень. Надеюсь, у него все получится в «Атлетико». Депай мне чем-то напоминает Диего Косту. Он способен действовать как в оттяжке, так и на острие атаки», - цитирует тренера газета Marca.

Трансфер Депая обошелся «матрасникам» в три миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.