Хави назвал трансферную цель «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что «сине-гранатовым» нужно усилить атакующую линию в январское трансферное окно.

«Пока не знаю, оформим ли мы какой-то трансфер после расставания с Депаем. Но я бы хотел видеть в команде нового нападающего. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

Депай перешел в мадридский «Атлетико», подписав соглашение до середины 2025 года.

После 16 проведенных матчей «сине-гранатовые» набрали 41 очко и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Хави опережает мадридский «Реал» на три балла.