Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» принял решение о расторжении контракта с Дани Алвесом. Об этом было объявлено на пресс-конференции.

Напомним, что Дани Алвес оказался за решёткой, где он будет ожидать суда. 39-летнего бразильца обвиняют в сексуальных домогательствах. При этом бывший футболист «Барселоны» обвинения отрицает.

Скандальный инцидент произошёл в ночном клубе Барселоны в конце прошлого года. Девушка, обвиняющая Дани Алвеса в преступлении, утверждает, что футболист в жёсткой форме принудил её к интиму в туалете развлекательного заведения.

Отметим, что ещё недавно Дани Алвес выступал за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре.