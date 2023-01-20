​Дани Алвеса отправили за решётку

Известный футболист Дани Алвес был отправлен за решётку. Как сообщает Cope, 39-летнему бразильцу избрали именно такую – достаточно суровую – меру пресечения. Более того, Алвес лишён права на освобождение под залог. Таким образом, бывший футболист «Барселоны» будет ожидать суда в заключении.

Как известно, Дани Алвес подозревается в сексуальных домогательствах. Бразилец свою вину не признаёт. Экс-игрок «Барселоны» говорил, что не вторгался в чужое пространство во время отдыха в ночном клубе в конце декабря. Алвес при этом отмечал, что когда идёт в туалет, не спрашивает, есть ли там кто-то.

Сейчас Дани Алвес является футболистом клуба «УНАМ Пумас» из Мексики.