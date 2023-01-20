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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подтвердила, что сможет выкупить Карраско

20 Января 2023 • 18:30 Комментировать

В пятницу было официально объявлено о том, что Мемфис Депай переходит из «Барселоны» в «Атлетико». Каталонский клуб раскрыл финансовые детали сделки. Так, «матрасники» заплатят за Депая 3 миллиона евро. Ещё один миллион заложен в договор в качестве бонусов.

В рамках сделки прописана и возможность выкупа «Барселоной» вингера «Атлетико» Янника Карраско. При этом сумма не называется.

«Соглашение включает льготный, но не обязательный вариант с покупкой Янника Карраско», - говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Остаётся непонятным, перейдёт ли Янник Карраско в «Барселону» уже это трансферное окно на правах аренды, или же бельгиец останется в Мадриде. 

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Евро-Футбол.Ру,
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