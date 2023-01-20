​Дани Алвеса арестовали

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес был арестован. Об этом рассказывает El Mundo. 39-летнего бразильца подозревают в сексуальном домогательстве в ночном клубе. Инцидент произошёл в ночном клуба в столице Каталонии в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что после ареста Дани Алвес будет допрошен. Далее судья должен вынести решение о мере пресечения, если это будет необходимо.

Две недели назад Дани Алвес давал комментарий по поводу сложившейся ситуации. Бразилец отрицал обвинения.

Отметим, что в настоящий момент Дани Алвес является футболистом мексиканского клуба «УНАМ Пумас».