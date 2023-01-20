Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала замену Депаю

Нидерландский нападающий Мемфис Депай сменил каталонскую «Барселону» на мадридский «Атлетико». О переходе форварда высказался главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Если мы не подпишем ему замену, трагедии не будет. Однако лично мне хотелось бы усилить команду», - передает слова специалиста издание Football-Espana.

В нынешнем сезоне Депай принял участие всего в четырех матчах за «Барселону», в которых отметился одним забитым мячом.

После 16 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса опережают мадридский «Реал» на три балла.