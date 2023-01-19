«Барселона» и «Атлетико» очень близки к соглашению о трансфере Карраско

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» достаточно близки к тому, чтобы прийти к соглашению по трансферу вингера Янника Карраско. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Последние несколько дней 29-летнего бельгийского футболиста регулярно связывают с переездом на «Камп Ноу». Первоначально «Барселона» хотела включить Карраско в сделку по обмену с Мемфисом Депаем, но «матрасники» настояли на том, чтобы эти два трансфера не зависели друг от друга.

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско впервые стал игроком мадридского клуба 10 июля 2015 года, перейдя в команду Ла Лиги из «Монако».