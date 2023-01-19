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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико»: «Депай тренировался с разрешения «Барселоны»

19 Января 2023 • 22:16 Комментировать

«Атлетико» вот-вот объявит о переходе в свои ряды нападающего Мемфиса Депая. Как мы уже сообщали, 28-летний нидерландец провёл первую тренировку с мадридской командой. «Матрасники» прояснили ситуацию, дав комментарий в социальных сетях.

«Мемфис впервые тренировался с «Атлетико» с разрешения «Барселоны». Клубы закрывают трансфер», - говорится в сообщении мадридского клуба.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в субботу, 21 января. Команда Диего Симеоне будет принимать «Вальядолид» на своём поле. На текущий момент «матрасники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай
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