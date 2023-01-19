Раскрыты трансферные цели «Реала»

В мадридском «Реале» обозначили трансферные задачи, которые нужно будет решить в ближайшем будущем. По сведениям журналистов AS, первостепенной целью «королевского» клуба является поиск замены нападающему Кариму Бензема. В Мадриде понимают, что карьера 35-летнего француза плавно подходит к концу, а потому на его место нужен более молодой форвард.

Вторая цель «Реала» - подписание нового полузащитника, который заменит 37-летнего хорвата Луку Модрича. Аргументация этого трансфера такая же как в ситуации с Бензема.

Третьей целью «сливочных» является усиление флангов защиты. В «Реале» считают, что футболисты, которые сейчас выступают на этих позициях, не соответствуют уровню команды.

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