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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес будет задержан по обвинению в сексуальных домогательствах

19 Января 2023 • 14:13 Комментировать

Разбирательство в отношении Дани Алвеса продолжается – известного бразильского футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах. Как сообщает Antena 3, в пятницу экс-игрок «Барселоны» будет задержан. Дальше Алвеса ждёт допрос, снятие отпечатков пальцев и ещё ряд прописанных законом процедур. После этого прокурор решит, будет ли применена мера пресечения, и если да, то какая.

Как известно, Дани Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах в ночном клубе. Инцидент произошёл в конце прошлого года.

Напомним, что в настоящий момент Дани Алвес выступает за клуб «УНАМ Пумас» в Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Пумас
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