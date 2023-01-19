​Дани Алвес будет задержан по обвинению в сексуальных домогательствах

Разбирательство в отношении Дани Алвеса продолжается – известного бразильского футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах. Как сообщает Antena 3, в пятницу экс-игрок «Барселоны» будет задержан. Дальше Алвеса ждёт допрос, снятие отпечатков пальцев и ещё ряд прописанных законом процедур. После этого прокурор решит, будет ли применена мера пресечения, и если да, то какая.

Как известно, Дани Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах в ночном клубе. Инцидент произошёл в конце прошлого года.

Напомним, что в настоящий момент Дани Алвес выступает за клуб «УНАМ Пумас» в Мексике.