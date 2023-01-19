«Реал» расстанется с суперзвездой летом - выбирают из трёх легенд клуба

Один из звездных футболистов покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito.

Согласно сведениям инсайдера, «королевский» клуб расстанется с кем-то из легендарного трио Лука Модрич – Карим Бензема – Тони Кроос. Действующие трудовые договора всех трех игроков истекают летом текущего года.

В этом сезоне Бензема принял участие в девяти матчах Ла Лиги, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Модрич забил три гола и отдал два ассиста в 15 встречах. В свою очередь Кроос записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи в 13 матчах.