Депай отправился на медосмотр в Мадрид

Нидерландский форвард Мемфис Депай вылетел в Мадрид для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что переход нападающего обойдется «матрасникам» в три-четыре миллиона евро. В настоящий момент правами на игрока владеет каталонская «Барселона».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Мемфис провел всего две встречи, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт Депая с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 20 миллионов евро.