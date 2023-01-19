18-летний форвард Лукас Роман стал игроком каталонской «Барселоны», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Лидер чемпионата Испании приобрел талантливого игрока у аргентинского «Ферро» за 1,2 миллиона евро.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026 года. В контракте Романа прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

После 16 проведенных матчей чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на три балла.