Экс-игрок «Барселоны» Пуч испытывает проблемы с адаптацией после перехода в клуб МЛС

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч чувствует себя некомфортно в новых условиях.

В августе 2022 года испанец перебрался за океан, покинув «Барселону», воспитанником которой является. 23-летний футболист получает игровую практику, которой ему не хватало в Каталонии, однако, как сообщает Catalunya Radio, не слишком комфортно ощущает себя вдали от дома.

Рики Пуч провёл 12 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси», записав себе в актив три забитых мяча и два результативных паса. Контракт хавбека рассчитан до конца 2025 года. «Барселона» получит 50% от следующего трансфера игрока, а также имеет право его обратного выкупа за 10 млн евро.