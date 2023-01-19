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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Барселоны» Пуч испытывает проблемы с адаптацией после перехода в клуб МЛС

19 Января 2023 • 00:32 Комментировать

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч чувствует себя некомфортно в новых условиях.

В августе 2022 года испанец перебрался за океан, покинув «Барселону», воспитанником которой является. 23-летний футболист получает игровую практику, которой ему не хватало в Каталонии, однако, как сообщает Catalunya Radio, не слишком комфортно ощущает себя вдали от дома.

Рики Пуч провёл 12 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси», записав себе в актив три забитых мяча и два результативных паса. Контракт хавбека рассчитан до конца 2025 года. «Барселона» получит 50% от следующего трансфера игрока, а также имеет право его обратного выкупа за 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч
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