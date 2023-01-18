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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Роналду заманивает деньгами топ-игрока «Барселоны»

18 Января 2023 • 11:52 Комментировать

Руководство «Аль-Насра» из Саудовской Аравии нацелено на приобретение еще одного звездного игрока. Вслед за португальским нападающим Криштиану Роналду ряды команды может пополнить испанец Серхио Бускетс, ныне играющий за каталонскую «Барселону».

Согласно данным Sport.es, боссы клуба сделали предложение 34-летнему игроку. «Аль-Наср» готов платить Бускетсу 20 миллионов евро в год.

Срок действующего контракта Серхио с «сине-гранатовыми» истекает по окончании нынешнего сезона. «Аль-Наср» планирует подписать полузащитника в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Бускетс принял участие в 14 матчах Ла Лиге и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Серхио Бускетс Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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