Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Глеб: «Следующий сезон будет для «Барселоны» ещё лучше»

18 Января 2023 • 04:36 Комментировать

«Барселона» добыла свой первый трофей при Хави Эрнандесе, чему очень рад бывший футболист клуба Александр Глеб. Он считает, что в следующем сезоне клуб выступит еще лучше. Впрочем, и в этом сезоне у «Барселоны» есть завидные стимулы - команда лидирует в испанском чемпионате, а также сражается в Лиге... нет, увы, не чемпионов, а Европы. Но все же...

- У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков. У Хави есть много работы, чтобы довести команду до идеала, нужно было просто время, чтобы молодые игроки набрались опыта. Следующий сезон, думаю, будет еще лучше, - цитирует слова Глеба Metaratings.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Глеб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
04:36 · Испания. Ла Лига
Глеб: «Следующий сезон будет для «Барселоны» ещё лучше»
01:00 · Испания. Кубок
«Севилья» выбила «Алавес» из Кубка короля
00:41 · Нидерланды. Эредивизие
Окампос прервал аренду и вернулся из «Аякса» в «Севилью» официально
00:09 · Нидерланды. Эредивизие
Окампос планирует покинуть «Аякс» и вернуться в «Севилью»
17 Января
22:57 · Испания. Кубок
Быстрый гол позволил «Реал Сосьедаду» выбить «Мальорку» из Кубка
20:01 · Испания. Ла Лига
Глеб назвал «гением» главного тренера «Барселоны» Хави
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» попытается бесплатно приобрести Гюндогана
19:34 · Испания. Ла Лига
Карраско дал согласие на трансфер в «Барселону»
16:46 · Испания. Ла Лига
​Украинец Цыганков стал игроком «Жироны» официально
16:26 · Испания. Ла Лига
Депай согласовал контракт с «Атлетико»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен не чувствовал себя важным в «Челси»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Гарначо интересен «Реалу» и «Ювентусу»
13:33 · Италия. Серия А
Кесси хочет вернуться в Серию А
12:29 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Франции - трансферная цель «Реала» и «Барселоны»
12:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти просил у руководства «Реала» нового нападающего и крайнего защитника
Все новости
Рекомендуем