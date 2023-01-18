Глеб: «Следующий сезон будет для «Барселоны» ещё лучше»

«Барселона» добыла свой первый трофей при Хави Эрнандесе, чему очень рад бывший футболист клуба Александр Глеб. Он считает, что в следующем сезоне клуб выступит еще лучше. Впрочем, и в этом сезоне у «Барселоны» есть завидные стимулы - команда лидирует в испанском чемпионате, а также сражается в Лиге... нет, увы, не чемпионов, а Европы. Но все же...

- У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков. У Хави есть много работы, чтобы довести команду до идеала, нужно было просто время, чтобы молодые игроки набрались опыта. Следующий сезон, думаю, будет еще лучше, - цитирует слова Глеба Metaratings.ru.