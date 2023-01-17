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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Украинец Цыганков стал игроком «Жироны» официально

17 Января 2023 • 16:46 Комментировать

Ещё один футболист сборной Украины перебрался в топ-чемпионат. Во вторник «Жирона» объявила о трансфере из киевского «Динамо» полузащитника Виктора Цыганкова. 25-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2027 календарного года.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то за Виктора Цыганкова «Жирона» заплатила «Динамо» 5 миллионов евро.

На текущий момент «Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч местной Ла Лиги команда проведёт 22 января – против «Вильярреала» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
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