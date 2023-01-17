Клуб из Ла Лиги согласовал с Цыганковым условия контракта

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков находится в шаге от того, чтобы пополнить ряды испанской «Жироны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, украинец уже согласовал условия личного контракта с новым клубом.

Сделка между «Жироной» и киевским «Динамо» находится на завершающей стадии. Ранее ожидалось, что Виктор присоединится к испанскому клубу в конце сезона на правах свободного агента, но стороны решили ускорить сделку.

Transfermarkt оценивает 25-летнего Цыганкова в 22 миллиона евро. В этом сезоне Виктор отметился 6 голами и 5 результативными передачами в Украинской премьер-лиге.