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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Ла Лиги согласовал с Цыганковым условия контракта

17 Января 2023 • 10:52 Комментировать
Вильярреал
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Жирона
1 1.70 X 3.90 2 4.70
22.01 16:00

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков находится в шаге от того, чтобы пополнить ряды испанской «Жироны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, украинец уже согласовал условия личного контракта с новым клубом.

Сделка между «Жироной» и киевским «Динамо» находится на завершающей стадии. Ранее ожидалось, что Виктор присоединится к испанскому клубу в конце сезона на правах свободного агента, но стороны решили ускорить сделку.

Transfermarkt оценивает 25-летнего Цыганкова в 22 миллиона евро. В этом сезоне Виктор отметился 6 голами и 5 результативными передачами в Украинской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Жирона Виктор Цыганков Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЖИРОНА
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