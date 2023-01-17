Роналдиньо отреагировал на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо, поигравший за каталонскую «Барселону», отреагировал на триумф «сине-гранатовых» в Суперкубке Испании. В финальном поединке подопечные Хави Эрнандеса переиграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

«Мои поздравления «Барселоне». Отличный результат. Хочу поздравить руководство клуба, а также моего хорошего друга Хави. Клуб на верном пути», - оставил сообщение бразилец в социальных сетях.

«Сине-гранатовые» выиграли Суперкубок в 14-й раз. Это рекордный показатель.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» лидирует, опережая «Реал» на три балла.