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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо отреагировал на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании

17 Января 2023 • 09:25 Комментировать

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо, поигравший за каталонскую «Барселону», отреагировал на триумф «сине-гранатовых» в Суперкубке Испании. В финальном поединке подопечные Хави Эрнандеса переиграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

«Мои поздравления «Барселоне». Отличный результат. Хочу поздравить руководство клуба, а также моего хорошего друга Хави. Клуб на верном пути», - оставил сообщение бразилец в социальных сетях.

«Сине-гранатовые» выиграли Суперкубок в 14-й раз. Это рекордный показатель.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» лидирует, опережая «Реал» на три балла.

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Роналдиньо Барселона
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