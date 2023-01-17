Гвинейский защитник Муктар Дьякаби пролонгировал сотрудничество с «Валенсией», об этом рапортует клубная пресс-служба. Новый трудовой договор между «летучими мышами» и 26-летним исполнителем рассчитан до середины 2027 года.

Дьякаби защищает цвета «Валенсии» с лета 2018 года. Футболист перебрался в испанский чемпионат из французского «Лиона». В нынешнем сезоне Муктар провел 12 поединков и отметился двумя забитыми мячами.

В настоящий момент «Валенсия» с 19 набранными баллами располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.