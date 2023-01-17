«Барселона» видит в Кунде и Араухо новых Пуйоля и Пике

В «Барселоне» надеются, что Жюль Кунде и Рональд Араухо долгие годы будут составлять успешный дуэт в обороне.

«Сине-гранатовые» пропустили всего шесть голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, и успехи команды Хави Эрнандеса в защите во многом связываются с эффективной игрой 24-летнего француза и 23-летнего уругвайца. Как отмечает издание Cadena SER, в клубе рассчитывают, что Кунде и Араухо повторят путь легендарных Карлеса Пуйоля и Херарда Пике, выступавших в связке в центре обороны, когда каталонский гранд переживал один из лучших периодов в своей истории.

Рональд Араухо провёл 11 матчей в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Жюль Кунде принял участие в 15 поединках, став автором трёх ассистов.