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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» видит в Кунде и Араухо новых Пуйоля и Пике

17 Января 2023 • 00:11 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.18 X 6.90 2 17.00
22.01 20:30

В «Барселоне» надеются, что Жюль Кунде и Рональд Араухо долгие годы будут составлять успешный дуэт в обороне.

«Сине-гранатовые» пропустили всего шесть голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, и успехи команды Хави Эрнандеса в защите во многом связываются с эффективной игрой 24-летнего француза и 23-летнего уругвайца. Как отмечает издание Cadena SER, в клубе рассчитывают, что Кунде и Араухо повторят путь легендарных Карлеса Пуйоля и Херарда Пике, выступавших в связке в центре обороны, когда каталонский гранд переживал один из лучших периодов в своей истории.  

Рональд Араухо провёл 11 матчей в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Жюль Кунде принял участие в 15 поединках, став автором трёх ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Херард Пике Рональд Араухо Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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