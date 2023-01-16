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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта – о матче с «Реалом»: «Все видели, что «Барса» дала футбольный концерт»

16 Января 2023 • 17:11 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими эмоциями после победы каталонского клуба в финале Суперкубка Испании против «Реал Мадрида».

«Флорентино Перес сказал мне, что мы сыграли очень хорошо. Мы говорили о шоу, которое дают «Барса» и «Мадрид», это противостояние очень важно как для двух клубов, так и для всего футбола. Этот Суперкубок имеет большую ценность, потому что мы играли против «Мадрида», потому что весь мир наблюдал за нами, видел, как мы это сделали. Все видели, что «Барса» дала футбольный концерт. Это наш способ самовыражения», – передает слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1. Голами в матче отметились Гави, Роберт Левандовский, Педри и Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Жоан Лапорта Флорентино Перес Суперкубок Испании Роберт Левандовски Педри Гави
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