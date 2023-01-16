​Пике с юмором отреагировал на укол Шакиры в новой песне – пара разошлась в прошлом году

Певица Шакира в своей новой песне нанесла удар по экс-футболисту «Барселоны» Херарду Пике. Звёздная пара разошлась в прошлом году после долгих лет отношений.

В песне Шакиры можно встретить фразу «променял «Феррари» на «Твинго». Бывший игрок «Барселоны» своеобразно отреагировал на песню своей бывшей возлюбленной и в самом деле пересел на «Рено Твинго». За рулём этого автомобиля Пике заметили накануне, когда он приехал в офис испанской Медиалиги. Как видим, с чувством юмора у экс-футболиста «Барсы» всё в порядке.

Напомним, что Херард Пике объявил о завершении футбольной карьеры в ноябре.