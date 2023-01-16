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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Барселона» не унижала «Реал»

16 Января 2023 • 14:24 Комментировать (1)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3) в беседе с журналистами отреагировал на мнение о том, что мадридцы «были унижены злейшими врагами».

«Сказать, что это было спортивным унижением, - это неуважение. Мы проиграли этот матч «Барселоне», но раньше обыграли их в Ла Лиге. Сегодня «Барселона» была лучше. Вот и всё. Говорить, что это унижение, это перебор. В спорте иногда побеждаешь ты, а иногда – твой соперник», - высказался Анчелотти.

Следующий матч «Реал» проведёт 19 января – против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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pol-black
16 Января 2023 в 14:38
да никакого унижения. просто разгром.
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