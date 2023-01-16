​Анчелотти: «Барселона» не унижала «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3) в беседе с журналистами отреагировал на мнение о том, что мадридцы «были унижены злейшими врагами».

«Сказать, что это было спортивным унижением, - это неуважение. Мы проиграли этот матч «Барселоне», но раньше обыграли их в Ла Лиге. Сегодня «Барселона» была лучше. Вот и всё. Говорить, что это унижение, это перебор. В спорте иногда побеждаешь ты, а иногда – твой соперник», - высказался Анчелотти.

Следующий матч «Реал» проведёт 19 января – против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.