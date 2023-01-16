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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

16 Января 2023 • 12:17 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Раед Бурайда
20.01 15:30

Испанский полузащитник Иско, в настоящий момент находящийся без клуба, отклонил предложение от саудовского «Аль-Халиджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, текущий сезон 30-летний футболист начинал в составе «Севильи», однако уже в декабре прошлого года расторг соглашение с андалусийским клубом. Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляют «Рома» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Иско провёл за «Севилью» 19 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 9 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Иско Трансферы футбола - зима 2023 Аль-Халидж
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