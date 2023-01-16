Морьентес недоволен игрой полузащитников «Реала» в матче с «Барселоной»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес высказался об игре команды в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». В частности, он остался недоволен выступлением средней линии «королевского» клуба.

«Я ждал намного большего от Вальверде. Кроосу вообще не оставили свободного пространства на поле. Мне очень сильно нравится Камавинга, но в этом поединке Эдуардо непростительно часто терял мяч», - передает слова Морьентеса AS.

Напомним, что финальная встреча завершилась поражением «королевского» клуба со счетом 1:3. Единственный гол в составе «Реала» забил француз Карим Бензема.