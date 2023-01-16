Звёздный форвард согласился подписать с «Реалом» новый контракт

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема согласился подписать с мадридской командой новое соглашение.

По информации Foot Mercato, 35-летний французский футболист уже договорился с руководителями «сливочных» по поводу нового контракта, который будет рассчитан до июня 2024 года. Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Бензема выступает за «королевский клуб» с 2009 года. В прошлом году Карим впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

В этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге в составе «Реала» девять матчей, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.