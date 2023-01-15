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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай решил, куда уйдёт из «Барселоны»

15 Января 2023 • 15:31 Комментировать

Нападающий Мемфис Депай, принявший решение покинуть каталонскую «Барселону», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. При этом, игрок не собирается покидать Испанию.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, 28-летний форвард хочет перейти в мадридский «Атлетико». «Матрасники» также заинтересованы в услугах нидерландца. В скором времени стороны могут запустить переговорный процесс.

В этом сезоне Мемфис сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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