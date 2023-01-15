​Роналдиньо считает, что Месси может играть до 50 лет

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо высказался о Лионеле Месси, с которым в своё время он пересекался в «Барселоне».

«Месси для меня как младший брат. Он мой большой друг. Лео может долго играть в футбол. Если он захочет, то может играть до 50 лет», - сказал Роналдиньо, чьи слова приводит Telefoot.

Лионелю Месси в настоящий момент 35 лет. Летом 2021 года аргентинский нападающий покинул «Барселону», поскольку каталонский клуб не смог предложить ему новый контракт по финансовым причинам. В скором времени Месси стал футболистом «ПСЖ». Действующий трудовой договор аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.