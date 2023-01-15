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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» мог подписать Левандовски, но Перес забраковал нападающего

15 Января 2023 • 14:18 Комментировать (1)

Польский центрфорвард Роберт Левандовски в бытность футболистом мюнхенской «Баварии» мог продолжить карьеру не в каталонской «Барселоне», а в мадридском «Реале». Об этом стало известно журналистам Relevo.

По данным источника, поляк изначально был настроен на переход в «королевский» клуб и попросил своего агента организовать трансфер. Стороны вступили в переговоры, однако президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от подписания нападающего из-за его возраста.

В итоге Левандовски перешел в «Барселону», заключив четырехлетнее трудовое соглашение. На его счету 19 голов в 21 поединке за каталонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Января 2023 в 14:21
Иногда у него в бошке бывает просвет
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