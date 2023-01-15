«Реал» мог подписать Левандовски, но Перес забраковал нападающего

Польский центрфорвард Роберт Левандовски в бытность футболистом мюнхенской «Баварии» мог продолжить карьеру не в каталонской «Барселоне», а в мадридском «Реале». Об этом стало известно журналистам Relevo.

По данным источника, поляк изначально был настроен на переход в «королевский» клуб и попросил своего агента организовать трансфер. Стороны вступили в переговоры, однако президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от подписания нападающего из-за его возраста.

В итоге Левандовски перешел в «Барселону», заключив четырехлетнее трудовое соглашение. На его счету 19 голов в 21 поединке за каталонцев.