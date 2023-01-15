Звёздный нападающий решил уйти из «Барселоны»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай близок к уходу из каталонской «Барселоны» в текущее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

Ранее предполагалось, что 28-летний форвард может остаться в стане «сине-гранатовых» до конца сезона, однако планы игрока поменялись. Депай решил сменить клубную прописку до конца текущего месяца. «Барселона», в свою очередь, не собирается препятствовать уходу нидерландца.

В нынешнем сезоне Мемфис принял участие в четырех матчах и отметился одним забитым мячом. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.