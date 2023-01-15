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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент УЕФА: «В «Реале» думают, что все должны склониться перед ними»

15 Января 2023 • 08:50 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о мадридском «Реале» и президенте «королевского» клуба Флорентино Пересе.

«В мире футбола есть много акул. Услышав о проекте Суперлиги, я сразу понял, кто там будет главным. Было ведь, что он жаловался на игры с командами поменьше. Они считают, что являются элитой и настолько важны, что все должны склониться перед ними. Я сейчас говорю о Флорентино Пересе и «Реале», - передает слова руководителя газета Marca.

Весной 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о запуске Суперлиги Европы. Спустя пару дней большинство участников вышли из турнира из-за возмущения футбольной общественности. В составе Суперлиги остались лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Александер Чеферин
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