Президент УЕФА: «В «Реале» думают, что все должны склониться перед ними»

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о мадридском «Реале» и президенте «королевского» клуба Флорентино Пересе.

«В мире футбола есть много акул. Услышав о проекте Суперлиги, я сразу понял, кто там будет главным. Было ведь, что он жаловался на игры с командами поменьше. Они считают, что являются элитой и настолько важны, что все должны склониться перед ними. Я сейчас говорю о Флорентино Пересе и «Реале», - передает слова руководителя газета Marca.

Весной 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о запуске Суперлиги Европы. Спустя пару дней большинство участников вышли из турнира из-за возмущения футбольной общественности. В составе Суперлиги остались лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус».