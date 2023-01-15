Испанский клуб хочет подписать игрока сборной Украины

25-летний украинский хавбек Виктор Цыганков, правами на которого владеет киевское «Динамо», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает телеграм-канал «Бомбардир», интерес к игроку проявляет «Жирона». Хавбек может присоединиться к клубу в конце сезона, когда станет свободным агентом.

Стороны провели предварительные переговоры и договорились о подписании долгосрочного трудового договора. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Виктор выступает за «Динамо» с августа 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 13 поединков, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.