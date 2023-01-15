Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва установил рекорд «Реал Сосьедад»

15 Января 2023 • 00:28 Комментировать
Реал Сосьедад
3:1
Атлетик Б
окончен

В матче семнадцатого тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» сражается с принципиальным конкурентом - «Атлетиком» из Бильбао. Нападающий «Реал Сосьедад» Давид Сильва в этом матче установил новый рекорд своего клуба - по крайней мере, для 21-го века. Он стал самым возрастным игроком, который поучаствовал в голе своей команды в Ла Лиге, это случилось в возрасте 37 лет и 6 дней. Также он автоматически стал самым возрастным игроком, поучаствовавшим в голе в рамках баскского дерби в 21-м веке, и это удивительно, учитывая выступления такого славного персонажа, как Арис Адурис из «Атлетика». 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Давид Сильва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Севилья Севилья
2
1
2.55 3.30 2.95
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Мальорка Мальорка
1
0
2.11 3.10 4.10
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б Атлетик Б
3
1
2.70 3.25 2.80
Видео
15.01.23 в 16:00
Хетафе Хетафе
Эспаньол Эспаньол
2.55 3.05 3.15
Видео
15.01.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Атлетико М Атлетико М
4.70 3.80 1.77
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
00:57 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» достаточно легко выиграл дерби
00:44 · Испания. Кубок
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
00:28 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва установил рекорд «Реал Сосьедад»
14 Января
22:28 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» переиграла «Мальорку»
20:10 · Испания. Ла Лига
«Жирона» волевой победой оставила «Севилью» на грани зоны вылета
19:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила Гарсию на трансфер слухи
18:42 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Севильи» к Сычевому
18:31 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» в гостях одолел «Вальядолид»
14:15 · Испания. Ла Лига
Хави признался, что восхищается Анчелотти
13:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» отреагировали на переписку с оскорблениями в адрес Месси 1
13:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о матче с «Барселоной» за Суперкубок Испании: «Мы уверены в своих силах»
13:25 · Испания. Ла Лига
Хави — о Суперкубке Испании: «Наша главная цель — завоевать трофей для «Барселоны»
13:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»
12:47 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции: «Зидану нужно перестать ждать, он должен возглавить топ-клуб»
12:47 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Сычевому
Все новости
Рекомендуем