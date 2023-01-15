Давид Сильва установил рекорд «Реал Сосьедад»

В матче семнадцатого тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» сражается с принципиальным конкурентом - «Атлетиком» из Бильбао. Нападающий «Реал Сосьедад» Давид Сильва в этом матче установил новый рекорд своего клуба - по крайней мере, для 21-го века. Он стал самым возрастным игроком, который поучаствовал в голе своей команды в Ла Лиге, это случилось в возрасте 37 лет и 6 дней. Также он автоматически стал самым возрастным игроком, поучаствовавшим в голе в рамках баскского дерби в 21-м веке, и это удивительно, учитывая выступления такого славного персонажа, как Арис Адурис из «Атлетика».