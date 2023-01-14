Хави признался, что восхищается Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о наставнике «Реала» Карло Анчелотти.

«У меня хорошие отношения с Анчелотти. Я считаю его выдающимся человеком, который всегда ведет себя очень вежливо. Я не буду скрывать, что восхищаюсь им и некоторыми футболистами «Реала», — цитирует слова Хави Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что «Барселона» должна вести себя также, даже несмотря на предстоящую очную битву за трофей.

Финальный матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 15 января, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.