В «Барселоне» отреагировали на переписку с оскорблениями в адрес Месси

Функционер Рафа Юсте, который является вице-президентом каталонской «Барселоны», высказался о слитой переписке бывшего руководства «сине-гранатовых», в которой были оскорбительные высказывания в адрес звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Этим всем они продемонстрировали огромное неуважение к такому человеку, как Месси. Лео многое отдал клубу. Такими словами выражается неуважение не только к нему, но ко всему клубу. Я осуждаю это. Их слова подтверждают то, что они не любили «Барселону», - приводит слова руководителя газета Marca.

Напомним, что в переписке Месси назвали «крысой из выгребной ямы».