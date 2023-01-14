Анчелотти — о матче с «Барселоной» за Суперкубок Испании: «Мы уверены в своих силах»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии матча за Суперкубок Испании против «Барселоны».

«Все трофеи являются важными, ведь они придают уверенности и создают благоприятную атмосферу. Команда сосредоточена, нет никаких проблем, ведь мы привыкли к серьезному давлению. Мы уверены в своих силах», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

По мнению тренера, интенсивность не является главным фактором в борьбе за победу над «Барселоной», необходимо провести весь матч на самом высоком уровне.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 15 января, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.