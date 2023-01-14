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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави — о Суперкубке Испании: «Наша главная цель — завоевать трофей для «Барселоны»

14 Января 2023 • 13:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
15.01 22:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в преддверии матча за Суперкубок Испании против «Реала».

«В финале всегда приятно играть, особенно, если твоим соперником является мадридский «Реал». Наша главная цель — завоевать трофей для клуба», — цитирует Хави пресс-служба каталонской команды.

По словам тренера, он не чувствует разницы в давлении между тем, которое есть сейчас и тем, которое было во время его карьеры игрока, ведь «Барселона» — такой клуб, всегда борющийся за трофеи.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 15 января, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Суперкубок Испании
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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