Хави — о Суперкубке Испании: «Наша главная цель — завоевать трофей для «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в преддверии матча за Суперкубок Испании против «Реала».

«В финале всегда приятно играть, особенно, если твоим соперником является мадридский «Реал». Наша главная цель — завоевать трофей для клуба», — цитирует Хави пресс-служба каталонской команды.

По словам тренера, он не чувствует разницы в давлении между тем, которое есть сейчас и тем, которое было во время его карьеры игрока, ведь «Барселона» — такой клуб, всегда борющийся за трофеи.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 15 января, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.