Анчелотти оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет переезда 37-летнего нападающего Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Португальский форвард подписал контракт с клубом «Аль-Наср».

«Криштиану в порядке, он очень мотивирован. Ему нравится страна. Думаю, Роналду все сделал правильно», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан на два с половиной года. Его заработная плата в новом клубе составит 200 миллионов евро. Предыдущим местом работы КриРо был «Манчестер Юнайтед», который он покинул со скандалом в ноябре 2022 года.