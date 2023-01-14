Экс-игрок сборной Франции: «Зидану нужно перестать ждать, он должен возглавить топ-клуб»

Экс-вратарь сборной Франции Лионель Шарбоннье поделился мнением о будущем экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Он уже не тренирует полтора года. Зидан хотел возглавить сборную Франции, но не получилось. Ему нужно прекращать ждать. Зинедин должен отказаться от идеи с национальной командой и возглавить какой-то топ-клуб. В Серии А есть команды, которые хотели бы пригласить его», - цитирует Шарбоннье RMC Sport.

Последним местом работы Зинедина был мадридский «Реал». Под руководством французского тренера «королевский» клуб три раза подряд становился триумфатором Лиги чемпионом.