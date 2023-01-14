Касильяс назвал лучшего вратаря мира

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, кого считает лучшими вратарями в данный момент. Об этом он высказался в интервью каналу Barca Universal.

На первую строчку своего рейтинга экс-вратарь мадридского «Реала» определил нынешнего первого номера «сливочных» Тибо Куртуа. Вторым стал голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, а топ-3 замкнул страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон.

Напомним, что Касильяс долгое время выступал за «Реал». Под занавес карьеры испанец поиграл в составе «Порту». В августе 2020 года Икер принял решение о завершении профессиональной карьеры.